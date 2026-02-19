Il gruppo della Grande distribuzione organizzata per la prima volta a Macfrut 2026 | Asset strategico

Il Gruppo VéGé ha partecipato per la prima volta a Macfrut 2026, una delle fiere più importanti del settore ortofrutticolo. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare la presenza nel mercato agricolo e di consolidare i rapporti con produttori e fornitori. Durante l’evento, il gruppo ha presentato nuove strategie di distribuzione e innovazioni logistiche, attirando l’attenzione di numerosi visitatori. La partecipazione rappresenta un passo decisivo per VéGé nel rafforzare il proprio ruolo nel settore della distribuzione organizzata.

Gruppo VéGé, primo Gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, per la prima volta partecipa a Macfrut, fiera internazionale della filiera dell'ortofrutta (Rimini Expo Centre 21-23 aprile 2026). Gruppo VéGé sarà presente con una propria area espositiva, in forza dei suoi 32 soci per oltre 3500 punti vendita nel nostro Paese, qualificando la kermesse fieristica a punto di riferimento strategico della moderna distribuzione nel segmento del fresco. Presente nell'area Post-Harvest della fiera, sarà il luogo per incontrare operatori e professionisti di un canale strategico del settore. Protagonisti della presenza del Gruppo a Macfrut saranno proprio i soci VéGé, le imprese del gruppo, che presidieranno l'area espositiva e incontreranno direttamente produttori, fornitori e operatori della filiera ortofrutticola.