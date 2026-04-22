la nostra serie a non si salva neanche se lotta per la salvezza

La lotta per non retrocedere in Serie A si rivela spesso una sfida difficile e complicata. Le squadre coinvolte cercano di ottenere punti in ogni partita, ma non sempre riescono ad evitare la zona a rischio. Nel corso degli anni, molte di queste squadre si trovano a dover affrontare situazioni complicate, con risultati che non sempre favoriscono la permanenza nella massima categoria.

La lotta per non retrocedere è sempre una battaglia nel fango. Fare punti nel corso degli anni è diventato sempre più importante con la quota-salvezza che è andata via via abbassandosi: arrivare a 40 ormai significa tranquillità assoluta, anche se rimane il mito di questa soglia psicologica buona per rimanere in Serie A. Il fatto è che quest'anno nel nostro campionato, in coda almeno, mettere fieno in cascina è diventato veramente un'impresa. Numeri alla mano, prendendo i punti raccolti dalle ultime quattro della classifica, siamo i peggiori nelle principali leghe europee, ma non solo. Pisa, Verona, Cremonese e Lecce hanno portato a casa fin qua la miseria di 92 punti in 33 giornate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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