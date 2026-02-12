volley femminile scandicci e milano vincono in serie a1 la lotta salvezza si infiamma

La 24ª giornata di Serie A1 di volley femminile si conclude con due vittorie importanti. Scandicci supera in casa la squadra avversaria, portandosi più vicino alla zona mediana della classifica. Anche Milano ottiene un successo fondamentale in trasferta, rilanciandosi nella corsa per evitare la retrocessione. La lotta salvezza si accende, con più squadre coinvolte e il rischio di perdere punti preziosi in ogni partita. La classifica si muove, e la tensione aumenta in vista degli ultimi turni di campionato.

Dopo la vittoria di Conegliano contro Firenze, valsa la conquista matematica della regular season per le Pantere, la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile è proseguita con altre sei partite. Scandicci ha sconfitto Vallefoglia per 3-0 e si è confermata in seconda posizione, Milano ha fermato San Giovanni in Marignano dopo quattro vittorie di fila e si è imposta per 3-1 di fronte al proprio pubblico, rafforzando il terzo posto in graduatoria visto che Chieri è crollata per 3-1 sul campo di Monviso. Novara ha espugnato il campo di Macerata per 3-0 e ha agganciato Chieri al quarto posto in classifica, anche se le Zanzare vantano un’affermazione in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

