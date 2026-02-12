Volley femminile Scandicci e Milano vincono in Serie A1 La lotta salvezza si infiamma

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 24ª giornata di Serie A1 di volley femminile si conclude con due vittorie importanti. Scandicci supera in casa la squadra avversaria, portandosi più vicino alla zona mediana della classifica. Anche Milano ottiene un successo fondamentale in trasferta, rilanciandosi nella corsa per evitare la retrocessione. La lotta salvezza si accende, con più squadre coinvolte e il rischio di perdere punti preziosi in ogni partita. La classifica si muove, e la tensione aumenta in vista degli ultimi turni di campionato.

Dopo la vittoria di Conegliano contro Firenze, valsa la conquista matematica della regular season per le Pantere, la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile è proseguita con altre sei partite. Scandicci ha sconfitto Vallefoglia per 3-0 e si è confermata in seconda posizione, Milano ha fermato San Giovanni in Marignano dopo quattro vittorie di fila e si è imposta per 3-1 di fronte al proprio pubblico, rafforzando il terzo posto in graduatoria visto che Chieri è crollata per 3-1 sul campo di Monviso. Novara ha espugnato il campo di Macerata per 3-0 e ha agganciato Chieri al quarto posto in classifica, anche se le Zanzare vantano un’affermazione in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

volley femminile scandicci e milano vincono in serie a1 la lotta salvezza si infiamma

© Oasport.it - Volley femminile, Scandicci e Milano vincono in Serie A1. La lotta salvezza si infiamma

Approfondimenti su Scandicci Milano

Volley femminile, Chieri avvicina Milano in Serie A1. Firenze infiamma la lotta playoff, Cuneo sul baratro

La partita tra Chieri e Milano si avvicina, con le ragazze di casa che cercano di ridurre il distacco in classifica.

Volley femminile, Novara si inserisce tra Conegliano e Scandicci in Serie A1. Due tie-break smuovono la giornata

Nella quattordicesima giornata di Serie A1 femminile, Novara si colloca tra Conegliano e Scandicci, grazie a due vittorie in tie-break.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Scandicci Milano

Argomenti discussi: Serie A1 Tigotà – La giornata dei big match: Scandicci-Conegliano per la vetta, Novara-Milano per il terzo posto; Champions donne: Conegliano vince e chiude 1ª. Milano spreca, è seconda. Beffa Scandicci: ko, sfiderà Novara; LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 3-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane sprecone, sono agli ottavi; PRIMO SET DA ANNALI! PROSECCO DOC IMMORTALE NEL BIG MATCH, SCANDICCI SUPERATA 3-0.

volley femminile scandicci eVolley femminile, Conegliano passa a Scandicci: 41-43 nel 1° set. Milano aspetta le scuse Rai e perde a NovaraVolley femminile, 23ma giornata: Conegliano passa a Scandicci, 41-43 nel 3° set! Milano aspetta le scuse Rai e perde a Novara, non si placa il caso Petrecca. sport.virgilio.it

volley femminile scandicci eVolley femminile, De Gennaro è già certa del primato: Antropova-Egonu, sprint per secondo e terzo postoVolley femminile, 24ma giornata: Conegliano passa a Firenze e blinda il primato. Tocca ad Antropova ed Egonu per secondo e terzo posto, tutti gli incontri. sport.virgilio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.