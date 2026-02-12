Volley femminile Scandicci e Milano vincono in Serie A1 La lotta salvezza si infiamma
La 24ª giornata di Serie A1 di volley femminile si conclude con due vittorie importanti. Scandicci supera in casa la squadra avversaria, portandosi più vicino alla zona mediana della classifica. Anche Milano ottiene un successo fondamentale in trasferta, rilanciandosi nella corsa per evitare la retrocessione. La lotta salvezza si accende, con più squadre coinvolte e il rischio di perdere punti preziosi in ogni partita. La classifica si muove, e la tensione aumenta in vista degli ultimi turni di campionato.
Dopo la vittoria di Conegliano contro Firenze, valsa la conquista matematica della regular season per le Pantere, la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile è proseguita con altre sei partite. Scandicci ha sconfitto Vallefoglia per 3-0 e si è confermata in seconda posizione, Milano ha fermato San Giovanni in Marignano dopo quattro vittorie di fila e si è imposta per 3-1 di fronte al proprio pubblico, rafforzando il terzo posto in graduatoria visto che Chieri è crollata per 3-1 sul campo di Monviso. Novara ha espugnato il campo di Macerata per 3-0 e ha agganciato Chieri al quarto posto in classifica, anche se le Zanzare vantano un’affermazione in più. 🔗 Leggi su Oasport.it
Volley femminile, Chieri avvicina Milano in Serie A1. Firenze infiamma la lotta playoff, Cuneo sul baratro
La partita tra Chieri e Milano si avvicina, con le ragazze di casa che cercano di ridurre il distacco in classifica.
Volley femminile, Novara si inserisce tra Conegliano e Scandicci in Serie A1. Due tie-break smuovono la giornata
Nella quattordicesima giornata di Serie A1 femminile, Novara si colloca tra Conegliano e Scandicci, grazie a due vittorie in tie-break.
Argomenti discussi: Serie A1 Tigotà – La giornata dei big match: Scandicci-Conegliano per la vetta, Novara-Milano per il terzo posto; Champions donne: Conegliano vince e chiude 1ª. Milano spreca, è seconda. Beffa Scandicci: ko, sfiderà Novara; LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 3-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane sprecone, sono agli ottavi; PRIMO SET DA ANNALI! PROSECCO DOC IMMORTALE NEL BIG MATCH, SCANDICCI SUPERATA 3-0.
Volley femminile, Conegliano passa a Scandicci: 41-43 nel 1° set. Milano aspetta le scuse Rai e perde a NovaraVolley femminile, 23ma giornata: Conegliano passa a Scandicci, 41-43 nel 3° set! Milano aspetta le scuse Rai e perde a Novara, non si placa il caso Petrecca. sport.virgilio.it
Volley femminile, De Gennaro è già certa del primato: Antropova-Egonu, sprint per secondo e terzo postoVolley femminile, 24ma giornata: Conegliano passa a Firenze e blinda il primato. Tocca ad Antropova ed Egonu per secondo e terzo posto, tutti gli incontri. sport.virgilio.it
Lega Pallavolo Serie A Femminile. guymusicc · WANNABE X INTOXICATED. MONVISO AVANTI 2-0 Le ragazze di Monviso Volley mettendoci anima e cuore si portano avanti 2-0 nel derby contro Chieri Il match è in diretta su RaiPlay e VBTV ##volleybal - facebook.com facebook
SCANDICCI SI PRENDE I 3 PUNTI Le toscane superano in 3 set Vallefoglia e dopo il ko con Conegliano tornano subito al successo (23-25, 18-25, 19-25) #Volleyball #Pallavolo #LVF #Vallefoglia #Scandicci x.com
