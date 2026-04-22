La nascita della prima Cers vale al Comune una menzione speciale di sostenibilità

Nella cornice del Museo "Enzo Ferrari" di Modena, nei giorni scorsi, l'assessore all'Ambiente Serena Groppelli ha ritirato il riconoscimento che l'agenzia Aess ha tributato, nell'ambito della 22° Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, al Comune di Piacenza: la menzione speciale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

How Did Medieval Monks Survive Freezing Nights in Stone Monasteries | Bedtime History

Notizie correlate

Villa Giaquinto bene comune è menzione speciale al festival nazionale LabsusNel decennale di Villa Giaquinto bene comune, il comitato per Villa Giaquinto annuncia con grande orgoglio di aver ricevuto una menzione speciale...

Il liceo Gullì conquista il Prix Palatine 2026 con una menzione speciale della giuriaPrestigioso riconoscimento internazionale per il liceo Tommaso Gullì di Reggio Calabria, protagonista alla finale del Prix Palatine- Palatine Studio...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Il paradosso delle Cer: nate per il territorio, ora nel mirino delle grandi aziende dell’energia; L'Università di Udine in prima linea per l'energia pulita; Facciamoci una CER. Octopus scommette sulle comunità energetiche rinnovabili; CER Elba, verso 2 MW di impianti collegati entro fine estate.

Nel terzo modulo del corso di formazione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) approfondiremo come costruirle e gestirle, esplorando i diversi percorsi possibili. Parleremo delle direttive europee che hanno introdotto e regolato le comunit - facebook.com facebook