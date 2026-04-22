La misura dell’amore secondo Carullo e Minasi | in scena a Salerno lo spettacolo Due passi sono
A Salerno, prosegue la decima edizione del progetto Mutaverso Teatro, organizzato dall'associazione Ablativo e diretto artisticamente da Vincenzo Albano. Con il sesto appuntamento, va in scena lo spettacolo “Due passi sono”, che affronta il tema della misura dell’amore secondo le interpretazioni di Carullo e Minasi. La rappresentazione si inserisce nel calendario di eventi culturali che animano la città in questo periodo.
Con il suo sesto appuntamento, prosegue a Salerno la decima edizione del progetto Mutaverso Teatro organizzato da Ablativo con la direzione artistica di Vincenzo Albano. Venerdì 24 aprile, alle ore 21 presso il Piccolo Teatro del Giullare, è in programma lo spettacolo “Due passi sono”, di e con.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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