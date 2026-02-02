Questa sera va in scena “Due passi sono”, uno spettacolo teatrale premiato a livello nazionale. La produzione segna anche l’inizio di una residenza artistica per Asja Lacis. La pièce, molto applaudita, torna a parlare di temi attuali con uno stile semplice e diretto. Gli attori, tra cui Carullo e Minasi, portano in scena una storia che coinvolge il pubblico fin dai primi minuti.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Due passi sono, vincitore di numerosi premi nazionali, e la residenza artistica per il nuovo progetto Asja Lacis.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini di Roma; residenza dal 2 all’8 febbraio 2026, con spettacolo domenica 8 febbraio alle ore 18:00.. Perché: Un’occasione unica per riscoprire un classico del teatro contemporaneo e sbirciare nel dietro le quinte di una nuova produzione dedicata a una rivoluzionaria del Novecento.. A distanza di molto tempo dal suo ultimo passaggio nella Capitale, la Compagnia Carullo-Minasi torna a calcare le scene romane con un doppio appuntamento che intreccia memoria e futuro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Carullo-Minasi: Due passi sono verso la nuova Bianca vita

Approfondimenti su Carullo Minasi

La scuola del teatro di Carullo-Minasi, vincitrice del Bando Periferie 2025, porta musica, prosa e teatro per l’infanzia, coinvolgendo le periferie e valorizzando il talento giovanile.

Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone, noto attrice e modella italiana.

