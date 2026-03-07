Salerno lo spettacolo Fuori dalla stanza in scena al Teatro Genovesi

Domenica 8 marzo alle 19, al Teatro Genovesi di Salerno, la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra presenta lo spettacolo

Domenica 8 marzo, alle ore 19, al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP)porterà sul palco del Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12a) lo spettacolo Fuori dalla stanza di Marco Balma. In questo lavoro Balma indaga ciò che resta invisibile: le attese, i silenzi e le tensioni che si consumano oltre una porta chiusa. I personaggi si muovono in uno spazio di confine, dove la stanza diventa un luogo mentale più che fisico, e l'azione si costruisce attraverso parole non dette, ricordi e immaginazioni.

