Al Centro Culturale di Marano sul Panaro torna la rassegna Azione e Natura tra storie di viaggi e avventure

Al Centro Culturale di Marano sul Panaro si svolge la 37ª edizione della rassegna “Azione e Natura”, intitolata quest’anno

A Marano sul Panaro torna la rassegna Azione Natura che quest'anno avrà come titolo "Restare aperti alla bellezza della terra" giunta alla 37ª edizione. Per Manuel Lugli, organizzatore della rassegna «con l'aumento dei turismi anche nei luoghi più remoti e selvaggi, la banalizzazione dell'ambiente naturale indotta dai torrenti infiniti di informazioni digitali e filtrate e la perdita di contatto con gli aspetti anche più banali dell'ambiente naturale, diventa sempre più difficile per le persone accostarsi alla natura in maniera corretta.

A Francavilla al Mare il quinto appuntamento della rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioniQuinto appuntamento per la kermesse culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni curata dal critico d’arte...

"In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Torna e...

Antonio Del Donno: mostra personale al Centro De André di MarconAntonio Del Donno è riconosciuto come un artista di rilievo nazionale, noto anche grazie al Centro Studi a lui dedicato ad Anagni. lavocedivenezia.it

'Mare centro culturale', audizione di Ancona al Mic per Capitale cultura 2028Le reti da pesca, la rotta di una barca sul mare, l'immagine del Duomo sul colle Guasco, l'arco di Traiano, il Monumento ai caduti e lo sguardo sulla città vista dall'alto e, soprattutto, dal mare. (A ... ansa.it

