C’è un modo di raccontare il vino che non passa dalle schede tecniche, dai descrittori aromatici o dai codici della degustazione, ma dalla sua capacità di evocare luoghi, persone, attese, ritorni. È da questa intuizione che nasce Quante storie per un vino, il libro di Rosaria Bianco, sommelier e giornalista, che intreccia il racconto del vino con quello della terra e delle emozioni che vi si depositano. Il volume si compone di dodici racconti ispirati ad altrettanti vini pugliesi, scelti non soltanto per il loro profilo enologico, ma per la forza immaginativa e simbolica che sanno sprigionare. Ogni etichetta diventa così una soglia narrativa, un accesso privilegiato a una storia, a un paesaggio interiore, a una geografia dell’anima profondamente radicata in Puglia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Kleos Press: “Quante storie per un vino” di Rosaria Bianco

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