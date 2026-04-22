Durante la partita, il giocatore croato si è distinto come protagonista principale, segnando un gol e fornendo due assist. La sua prestazione si inserisce in un percorso già avviato in competizioni ufficiali, dimostrando continuità. A metà incontro, l’allenatore ha parlato con i giocatori, sottolineando aspetti legati alla mentalità della squadra. La serata si è conclusa con la vittoria, grazie anche alle azioni di questo calciatore.

Il sorrisetto dice tutto. Quando gli hanno chiesto cosa fosse successo all’intervallo, con l’Inter sotto di due gol e protagonista di un primo tempo sciatto e superficiale, Petar Sucic, il giustiziere del Como palesatosi in sala stampa con l'8 dei miracoli, s’è fatto una risata sorniona: “Ciò che succede nello spogliatoio resta lì.”. Chivu ha scosso la squadra com’era già successo in campionato, quando i comaschi di Cesc avevano rifilato due reti ai rivali nei primi 45’ mandando l’Inter negli spogliatoi sul 2-1. Due settimane dopo i nerazzurri hanno fatto uscire un sequel. Il protagonista assoluto è stato Sucic, autore di un gol e due assist.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La mezz'ora magica di Sucic: "Vista la nostra mentalità? Chivu all'intervallo ci ha detto che..."

Notizie correlate

Conferenza stampa Sucic post Inter Como: «Vi svelo cosa ci ha detto Chivu all’intervallo, oggi abbiamo dimostrato una cosa»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Sucic post Inter Como: le parole del centrocampista dei nerazzurri dopo la vittoria in semifinale di Coppa...

Sucic a Mediaset: «Abbiamo meritato dimostrando la nostra mentalità. Vincere due trofei? Dico questo…»di Francesco AlipertaSucic, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Mediaset alla conclusione di Inter Como Petar Sucic, alla conclusione...