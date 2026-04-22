La Messana cala il tris al Città di Mascali e passa il turno con l’Under 19

La squadra Under 19 di Messana ha superato il Città di Mascali con un risultato di 3 a 0, assicurandosi l’accesso alla fase successiva del campionato regionale. La partita si è svolta nella fase siciliana del torneo, e i giovani atleti guidati dall’allenatore D’Urso hanno conquistato così un posto tra le prime sei formazioni dell’isola, insieme a un’altra squadra qualificata.

La Messana ha passato il turno nel campionato Under 19 regionale. Nella prima sfida della fase siciliana, i ragazzi guidati in panchina da Salvatore D’Urso si sono imposti per 3 a 0 sul Città di Mascali, guadagnandosi, così, un posto tra le migliori sei squadre dell’Isola, assieme a: Bagheria.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Salto con gli sci, Embacher vince la sfida di lusso con Tomasiak e cala il tris ai Mondiali junioresGrande spettacolo nella seconda giornata dei Campionati Mondiali juniores 2026 di salto con gli sci, che ha visto il duello vibrante tra due atleti... La Pergolese cala il tris con il Villa San Martino e festeggiaBIAGIO 1 OSTRA 1 BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Lombardi, Rocchetti, Candidi, Carloni, Doria, Compagnucci, Morbidi (48’ st Schiaroli), Musciano, Fofana... Contenuti e approfondimenti Case, il valore cala e solo in poche città conviene ancora investire. Ecco doveStavolta la proverbiale Canicattì, citata scherzosamente come il posto più lontano dalla civiltà moderna, non è l’ultima, ma la quartultima, superata d’un soffio da Castel Volturno, Giarre e ... repubblica.it Mascali: inaugurata la mostra I reperti archeologici della Nunziatella di Mascali – Una storia in divenireFino al prossimo 30 settembre, dal lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30, il Museo dei Luoghi e delle attività Marinare di via Immacolata, a Mascali, ospiterà la mostra permanente I reperti arc ... gazzettinonline.it