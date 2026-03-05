Salto con gli sci Embacher vince la sfida di lusso con Tomasiak e cala il tris ai Mondiali juniores

Nella seconda giornata dei Campionati Mondiali juniores 2026 di salto con gli sci, Stephan Embacher ha conquistato la vittoria, battendo Kacper Tomasiak in una sfida molto combattuta. Embacher ha ottenuto il suo terzo titolo ai mondiali juniores, mentre Tomasiak si è piazzato secondo. La gara si è svolta con i due atleti protagonisti di un confronto intenso e spettacolare.

Grande spettacolo nella seconda giornata dei Campionati Mondiali juniores 2026 di salto con gli sci, che ha visto il duello vibrante tra due atleti già capaci di lasciare il segno nel circuito maggiore come Stephan Embacher e Kacper Tomasiak. Alla fine è stato l'austriaco ad imporsi sul trampolino piccolo di Lillehammer, centrando il terzo titolo individuale consecutivo nella rassegna iridata giovanile. Dopo le vittorie di Planica 2024 e Lake Placid 2025, Embacher ha trionfato anche sul Normal Hill norvegese confermando un percorso di crescita che gli ha già consentito di collezionare nel corso di questa stagione ben cinque piazzamenti sul podio (ed il terzo posto nella graduatoria della Tournée) in Coppa del Mondo oltre alla medaglia d'oro insieme a Jan Hoerl nella Super Team olimpica a Predazzo.