La Pergolese cala il tris con il Villa San Martino e festeggia

La Pergolese ha ottenuto una vittoria convincente contro il Villa San Martino, grazie a un gol decisivo di Ghanam al 24’ del primo tempo. La squadra di Biagio Nazzaro Chiaravalle ha segnato tre volte, portando a casa i tre punti e festeggiando il risultato. Durante l'incontro, Lombardi, Rocchetti, Candidi e Carloni si sono distinti con una prestazione solida, mentre i cambi di formazione hanno dato nuova energia alla squadra.

BIAGIO 1 OSTRA 1 BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Lombardi, Rocchetti, Candidi, Carloni, Doria, Compagnucci, Morbidi (48’ st Schiaroli), Musciano, Fofana (44’ st Franconi), Esposito, Ghanam (24’ pt Serfilippi). Panchina: Albanesi, Minardi, De Angelis, Baioni, Panzavuota.All. Morganti. OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti (32’ st Brugiatelli), Rossetti (10’ st Sabbatini), Curzi (28’ st Biodye Kimou), Zupo, Landi, Calcina. Panchina: Angeletti, Verdenelli, Massacci, Mucaj, Simone, Clementi. All. De Filippi ARBITRO – Alfonsi di San Benedetto del Tronto. RETI: 7’ pt Landi, 16’ st Compagnucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Pergolese cala il tris con il Villa San Martino e festeggia L’Ostra piazza un tris di reti. Il Villa San Martino va ko Inter Venezia LIVE 3-0: Thuram cala il tris, nerazzurri dominanti a San Siro! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: PROMOZIONE. La Pergolese cala il tris vincente sul Villa San Martino; SECONDA. Il Cuccurano cala il tris sull'A. River Urbinelli; ECCELLENZA. Urbania ed Osimana si dividono la posta in palio; ECCELLENZA. Impresa Montegranaro, stoppata la Fermana. Ostra, la beffa nel finale. La Pergolese prende il pariE’ il risultato più giusto anche se gli ospiti arrivano al gol solo alla fine della gara. I padroni di casa si illudono col vantaggio di Rossetti dopo un errore della difesa. ilrestodelcarlino.it ECCELLENZA - A Villa San Filippo finisce 2-2: decisiva la rete di Perpepaj dopo il rigore parato da Servalli. Ospiti ancora in affanno a otto giornate dalla fine - facebook.com facebook