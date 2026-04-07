La Francia ha deciso di rimpatriare l’oro che era conservato presso la Federal Reserve, ottenendo così un guadagno di 13 miliardi di euro. La crescita del prezzo dell’oro, che si è fermata con lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, ha portato i governi a considerare nuovamente le riserve auree come un elemento strategico. Questa operazione rientra in una serie di mosse di alcuni Paesi per rafforzare la propria posizione finanziaria.

La grande cavalcata del prezzo dell’oro, arrestatasi solo con l’inizio della guerra in Medio Oriente, ha portato nuovamente all’attenzione dei governi di tutto il mondo l’importanza strategica di avere riserve auree. Tra questi c’è la Francia, che oltre alla necessità di mantenere riserve di metallo prezioso sembra aver dato altrettanta importanza al luogo in cui viene custodito. Parigi porta tutto l’oro in Francia. La Banca di Francia ha infatti venduto le proprie riserve auree custodite a New York, sostituendole con lingotti di qualità superiore oggi conservati interamente a Parigi. Al centro dell’operazione, avviata nel luglio 2025 e conclusasi nel gennaio 2026, ci sono 129 tonnellate metriche d’oro, circa il 5% delle riserve totali francesi, che giacevano nei caveaux della Federal Reserve Bank di New York. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Francia rimpatria l’oro custodito alla Fed e guadagna 13 miliardi

La Francia vende l’oro che aveva negli Usa, un’operazione da 12,8 miliardi di euroLa Banca di Francia ha realizzato un’operazione finanziaria destinata a fare scuola.

Ladri in azione a Marineo, sfondano la teca santa e portano via l'oro custodito nella chiesa madreRubato l'oro contenuto nella teca santa della chiesa dei Santi Ciro e Giorgio di Marineo.

Temi più discussi: Il Parlamento europeo approva in prima lettura il regolamento sul rimpatrio/deportazione dei cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nei paesi dell’Unione. Regole più dure e meno garanzie; L’oro torna a casa: il segnale della Francia sulle riserve auree; Sette arresti, 13 espulsioni e un rimpatrio: stretta al confine con la Francia; Berlino e Damasco collaborano al rimpatrio dei rifugiati siriani e alla ricostruzione.

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Chiedo ospitalità a questa bellissima quanto triste pagina per raccontare la storia del prozio materno di mia moglie: **Bruno Baldissera**, nato il 26 marzo 1914 ad Aumetz, allora in Germania ma oggi in Francia, dove il padre era emigrato per fare il minatore. - facebook.com facebook

Potenziati i controlli della Polizia di Frontiera a Ventimiglia (IM), lungo il confine con la Francia: nel corso di due settimane di attività, 569 operatori hanno identificato 1.936 persone e controllato 308 veicoli. Il bilancio del servizio è di 7 arresti per favoreggiamen x.com