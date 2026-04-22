La Massese ha riscontrato un aumento di fiducia dopo la vittoria per 4 a 1 contro il Perignano. Tuttavia, per evitare i playout, potrebbe non essere sufficiente un successo nella prossima partita contro lo Sporting Cecina. La situazione della squadra rimane complessa e il risultato della gara di domenica sarà determinante per le possibilità di salvezza. La sfida si presenta come un passaggio cruciale nella stagione dei bianconeri.

La Massese ha ritrovato fiducia dopo il roboante 4 a 1 di Perignano ma ragionevolmente per scongiurare i playout si dovrà verificare un mezzo miracolo la prossima domenica. "Abbiamo un solo risultato a disposizione, la vittoria – ha anticipato il direttore sportivo Stefano Mazzanti – e non sappiamo se basterà perché nel contempo dovrebbero verificarsi determinati risultati su altri campi". A complicare le cose contribuisce il fatto che in quest’ultima giornata molte formazioni non avranno più obiettivi da raggiungere. E’ il caso ad esempio della Pro Livorno che andrà a Sesto Fiorentino ad affrontare la rivale diretta della Massese ovvero la Sestese che le è sopra di un punto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Massese ritrova fiducia. Salvezza? Un rompicapo. Ai bianconeri potrebbe non bastare un successo contro lo Sporting Cecina

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