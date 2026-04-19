Sporting Cecina-Lucchese 2-0 addio imbattibilità

Lo Sporting Cecina ha battuto la Lucchese con un risultato di 2-0, ponendo fine alla imbattibilità stagionale della squadra avversaria. La partita si è svolta il 19 aprile 2026 a Cecina, con la squadra di casa che ha ottenuto una vittoria importante contro una formazione già campione di Eccellenza. La sconfitta segna un cambio significativo nel cammino della Lucchese, che aveva mantenuto l’imbattibilità fino a quel momento.

Cecina, 19 aprile 2026 – La Lucchese, che ha già vinto il campionato di Eccellenza esce sconfitta dal confronto contro lo Sporting Cecina, perdendo così la propria imbattibilità stagionale. I padroni di casa ha voluto omaggiare i rossoneri prima dell’inizio del match per la vittoria del campionato. Pirozzi attua un po' di turnover con Tosi dal primo minuto e Ragghianti in avanti assieme a Palma e Piazze. La Lucchese parte bene e al 3’ ci prova Ragghianti, ma il suo colpo di testa botta sicura termina di poco a lato. Anche lo Sporting Cecina si fa vedere poco dopo con Scarpa che calcia alto. Al 28’ i padroni di casa passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo Milan sbroglia un primo pericolo su una conclusione di testa di Tommaso Lorenzini, la palla arriva a Scarpa che con un tiro a mezz’altezza batte il portiere rossonero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sporting Cecina-Lucchese 2-0, addio imbattibilità Notizie correlate L’imbattibilità del Bodo crolla con lo Sporting e termina il sogno ChampionsAll’Estádio José Alvalade, lo Sporting Lisbona ha trasformato la serata in un assedio totale al Bodø/Glimt, mettendo fine alla favola norvegese... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, arriva Alisson: dall’assist d’addio allo Sporting alla nuova avventura azzurra” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Lucchese non si vuole fermare: a Cecina per l’imbattibilità; Tabellino partita Sporting Cecina 1929 vs Viareggio Calcio; Lucchese già promossa in casa del Cecina: tutto sull’avversaria; Ufficiale: vietata anche Cecina-Lucchese. Sporting Cecina-Lucchese 2-0, addio imbattibilitàCecina, 19 aprile 2026 – La Lucchese, che ha già vinto il campionato di Eccellenza esce sconfitta dal confronto contro lo Sporting Cecina, perdendo così la propria imbattibilità stagionale. I padroni ... lanazione.it Lucchese sconfitta (0-2) a Cecina, addio imbattibilitàEnnesima trasferta vietata ai tifosi. Diversi cambi per mister Pirozzi, che doveva fare ancora una volta a meno degli infortunati Colferai e Riad. Giornata di riposo anche per Fedato. Il Cecina s'impo ... noitv.it Sporting Cecina-Lucchese, il Prefetto della Provincia di Livorno dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Lucca e Massa-Carrara “per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”. facebook