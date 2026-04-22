La mappa delle aree verdi a Genova | quante sono e dove

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Comune di Genova ha pubblicato una mappa che evidenzia le aree verdi pubbliche della città. La mappa è stata resa disponibile online e include tutte le zone dedicate al verde urbano. Aggiunta alla sezione dell’articolo, la mappa permette di visualizzare le diverse aree verdi distribuite sul territorio genovese. Nessun dettaglio specifico sulla quantità o la posizione delle aree viene fornito in questa introduzione.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Comune di Genova ha creato la mappa del verde pubblico urbano incorporata a questo articolo (e disponibile anche a questo link). L'assessora al Verde, Urbanistica e Città dei 15 minuti, Francesca Coppola, ha spiegato: “Lanciamo questo nuovo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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