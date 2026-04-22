La mappa delle aree giochi per bambini a Genova | quante sono e dove

Da genovatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Genova ha reso disponibili online due mappe che mostrano le aree verdi pubbliche e i parchi giochi cittadini. Questi strumenti sono accessibili a tutti e permettono di individuare facilmente le zone dedicate ai bambini in diverse zone della città. La mappa delle aree gioco, inserita nell’articolo e consultabile anche tramite link, fornisce informazioni dettagliate sulle zone attrezzate in tutto il territorio comunale.

Sono online e consultabili da tutti i cittadini due mappe realizzate dal Comune di Genova. Quelle relative al verde pubblico urbano (a questo link) e quella che sulle aree gioco in città (incorporata in questo articolo e disponibile anche qui), uno strumento molto utile per famiglie con bambini.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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