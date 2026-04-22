Negli ultimi anni si sono moltiplicate le testimonianze di donne che hanno affrontato un ritardo di oltre dieci anni prima di ricevere una diagnosi corretta per l’endometriosi, una condizione cronica che colpisce circa il 10% delle donne. Spesso il dolore associato alla malattia viene sottovalutato o ignorato, e in alcuni casi le star hanno condiviso pubblicamente le proprie esperienze, portando maggiore attenzione sul tema.

L’endometriosi è una malattia cronica che colpisce circa una donna su dieci, ma continua a essere poco riconosciuta, spesso minimizzata e diagnosticata con anni di ritardo. Il nuovo report dell’Osservatorio Gimbe lo conferma: in Italia possono servire fino a dieci anni per ottenere una diagnosi, con differenze regionali che incidono pesantemente sul diritto alla salute. In questo scenario, un ruolo decisivo lo hanno avuto negli ultimi anni le testimonianze pubbliche di attrici, cantanti, modelle e figure note che hanno scelto di raccontare la propria esperienza, contribuendo a rompere un tabù che per decenni ha confinato il dolore femminile nel silenzio.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - La malattia diagnosticata con 10 anni di ritardo e il dolore minimizzato: il ruolo delle star

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