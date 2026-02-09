È morta a 85 anni Patrizia de Blanck il dolore della figlia Giada | L’ho protetta da tutto dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti

È scomparsa a 85 anni Patrizia de Blanck, la contessa che tutti conoscevano. La notizia l’ha data la figlia Giada su Instagram, accompagnando il messaggio con una foto di loro due insieme. Giada ha scritto che ha protetto sua madre da tutto, anche dalla malattia che l’ha colpita e dal dolore, e che ha affrontato tutto lontano dagli occhi del pubblico. La scomparsa di Patrizia lascia un vuoto grande nel mondo dello spettacolo e tra chi la conosceva da vicino.

È morta, a 85 anni, Patrizia de Blanck. A dare l’annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: “ Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità – sottolinea Giada de Blanck – Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Patrizia de Blanck

Patrizia De Blanck si è spenta a 85 anni.

Patrizia De Blanck, nota contessa e protagonista di diversi programmi televisivi, è morta a Roma a 85 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Patrizia de Blanck

Argomenti discussi: È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni; Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi; È morta a 85 anni Patrizia De Blanck, noto personaggio televisivo italiano; Franca derubata e uccisa a 85 anni, la svolta dopo un anno e mezzo: due donne in carcere, una è parente della vittima.

Patrizia De Blanck è morta, la contessa aveva 85 anni. La figlia Giada: «Dolore immenso, sei stata una figura iconica»Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La soubrette dal sangue blu se ne è andata lottando contro un male silenzioso. msn.com

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. L’annuncio della figlia della contessa: Devastante malattiaE' morta a Roma, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: Con immenso dolore, annuncio la ... msn.com

La Stampa. . È morta, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: «Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Bl facebook

È morta la contessa Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada: "La mia migliore amica, la mia vita" x.com