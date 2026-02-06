Questa sera il San Siro si illumina per l’apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Il presidente Mattarella arriva a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi, mentre la città si prepara a vivere un evento che richiamerà pubblico da tutto il mondo. La cerimonia ufficiale prende il via tra luci e emozione, inaugurando ufficialmente le Olimpiadi.

(Agenzia Vista) Milano, 6 febbraio 2026 Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina con l'avvio della cerimonia di apertura a San Siro. C'è l'arrivo con sorpresa del presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato è protagonista di un video che lo ritrae a bordo di un tram storico, alla cui guida c'è un conducente d'eccezione: Valentino Rossi. Mattarella compare in un filmato sul mezzo di trasporto simbolo di Milano, il n.26, con il chiaro riferimento all'anno dei Giochi che si stanno per aprire. Il capo dello Stato è seduto come un comune cittadino, e tra i passeggeri anche orchestrali della Scala e atleti con gli sci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, si illumina il San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa sera Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un vecchio tram guidato da Valentino Rossi.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Milano-Cortina, si illumina il San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo; BELLUNO SI ILLUMINA CON IL MAXISCHERMO PER MILANO CORTINA 2026; Milano si illumina per le Olimpiadi: le immagini spettacolari della fiamma in Duomo; La Fiamma Olimpica illumina Milano, il 6 febbraio è gran finale: ecco dove passerà la staffetta.

Milano-Cortina, si illumina il San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino RossiAl via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina con l'avvio della cerimonia di apertura a San Siro. C'è l'arrivo con sorpresa del presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato è ... ilgiornale.it

Milano Cortina: si illumina San Siro, dopo lo show delle star sfilano gli atleti sotto i cinque cerchi olimpiciAl via lo spettacolo di apertura delle Olimpiadi, in 67mila sugli spalti. Parata di vip a Palazzo Reale (ANSA) ... ansa.it

DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4 facebook

#Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com