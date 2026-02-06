Vittoria Ceretti ha aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con una passerella da protagonista. La modella ha sfilato come portabandiera, portando il suo sorriso e la sua eleganza sul palco di San Siro. La cerimonia si è accesa con il suo coinvolgente ingresso, illuminando la sera milanese e lasciando il pubblico senza fiato.

V ittoria Ceretti ha incantato il mondo sfilando come portabandiera d’eccezione durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La top model bresciana, avvolta in un etereo abito bianco Giorgio Armani Privé realizzato su misura, ha guidato il vessillo tricolore in un San Siro gremito e commosso. capsule moda Milano Cortina 2026. guarda le foto Leggi anche › Dove vedere la Cerimonia di Apertura Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospiti › Anche l’Italia ha (finalmente) la sua It Girl: Vittoria Ceretti Uno dei momenti più emozionanti della prima parte della cerimonia è stato il tributo a Giorgio Armani, il Re della moda scomparso lo scorso settembre: un’onda di modelle vestite in verde, bianco e rosso ha preceduto Vittoria Ceretti, trasformando il campo in una passerella tutta dedicata alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Milano Cortina 2026, Vittoria Ceretti illumina San Siro: portabandiera e musa nel segno di Armani

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

San Siro si riempie di passione con oltre 67.

A 27 anni, Vittoria Ceretti si trova già al centro dell’attenzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Selfie della vittoria olimpica; Vittoria Ceretti all’apertura di Milano Cortina: l’omaggio della top model a Giorgio Armani; Milano Cortina 2026: la sevesina Abatangelo festeggia con l'Italia la prima storica vittoria dell'hockey femminile alle Olimpiadi; Milano-Cortina 2026, prima storica vittoria dell'Italia nell'hockey femminile: 4-1 alla Francia.

Vittoria Ceretti alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina è come una tela bianca su cui scrivere la nostra storiaVittoria Ceretti alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 chiude la sfilata tributo alla moda di Giorgio Armani ... vogue.it

Vittoria Ceretti, dall'amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina: chi è la top modelA ventisette anni Vittoria Ceretti ha già una carriera ai più alti livelli nel mondo della moda. È stata al centro dei gossip per la relazione con uno degli attori più famosi e celebrati di Hollywood, ... adnkronos.com

DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4 facebook

#Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com