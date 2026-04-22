La maestra lo sguardo sul cellulare e l’impatto fatale | chiesto il processo per l’autista del bus che uccise Nika e ferì 20 bambini

Un incidente ha causato la morte di una bambina e il ferimento di venti studenti durante un viaggio in autobus. Secondo le indagini, l’autista era impegnato a leggere un messaggio su WhatsApp poco prima dell’incidente, mentre il suo sguardo era rivolto verso il basso. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’autista, che si trova ora di fronte a un processo penale.