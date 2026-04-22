La maestra lo sguardo sul cellulare e l’impatto fatale | chiesto il processo per l’autista del bus che uccise Nika e ferì 20 bambini
Un incidente ha causato la morte di una bambina e il ferimento di venti studenti durante un viaggio in autobus. Secondo le indagini, l’autista era impegnato a leggere un messaggio su WhatsApp poco prima dell’incidente, mentre il suo sguardo era rivolto verso il basso. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’autista, che si trova ora di fronte a un processo penale.
Lo sguardo rivolto verso il basso, verso il cellulare per leggere un messaggio arrivato su WhatsApp. Pochi secondi, fatali, dai quali nulla sarebbe tornato come prima. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Pullman tampona un camion a Lomazzo, muore una maestra: chiesto il processo per l’autista per omicidio colposoIl 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo (Como), lungo la Pedemontana.
Maestra morta sul pullman a Lomazzo: chiesto il rinvio a giudizio per l’autista. “Condotta imprudente, è stato omicidio colposo”Sesto Calende (Varese), 22 aprile 2026 – Omicidio colposo stradale della maestra, che viaggiava in pullman al suo fianco, e lesioni colpose per una...