La maestra lo sguardo sul cellulare e l’impatto fatale | chiesto il processo per autista del bus

È stato chiesto il processo nei confronti di un autista di autobus coinvolto in un incidente mortale avvenuto mentre stava consultando il cellulare. Secondo le accuse, l’autista avrebbe guardato il telefono mentre era alla guida, leggendo un messaggio su WhatsApp. L’incidente ha causato la morte di una persona, e le autorità hanno deciso di procedere per responsabilità penale. La vicenda solleva discussioni sulla sicurezza alla guida e sull’uso del cellulare durante il servizio.