La Maceratese ha iniziato la partita contro la Pomezia con una sconfitta dopo appena un minuto di gioco, suscitando delusione tra i tifosi. Secondo le parole di Faustinella, la squadra avrebbe dovuto affrontare l'incontro con determinazione, puntando a ottenere almeno il punto che le avrebbe garantito una certa tranquillità in classifica. La partita ha mostrato una difficile partenza per i biancorossi, che ora devono affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione.

"A Pomezia la Maceratese avrebbe dovuto giocare con il sangue negli occhi una partita in cui doveva prendere il punto necessario per mettersi al sicuro. Sono rimasto deluso". Giancarlo Faustinella, ex 10 della Maceratese dei tempi dei gemelli del gol Pagliari-Morbiducci, era sugli spalti a vedere il match della sua ex squadra. "Ci sono rimasto male. Mi ricordo Lauro come un giocatore grintoso – aggiunge – mentre la sua squadra dopo 60 secondi è già sotto, dopo un quarto d’ora gioca in dieci e in quel momento ho pensato che i biancorossi ne avrebbero presi tre". Un’occasione persa a Pomezia perché un punto avrebbe messo al sicuro i biancorossi adesso attesi dal Giulianova.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese vista da Faustinella: "Sotto dopo un minuto, che delusione"

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