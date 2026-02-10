L’ex Cichella dopo la gara col Teramo | Maceratese? Da metà classifica

Dopo la partita con il Teramo, l’ex Cichella non ha nascosto la sua opinione sulla posizione della Maceratese. Secondo lui, la squadra finirà il campionato a metà classifica. Non ha fatto troppi giri di parole e si è detto convinto che il risultato finale non cambierà molto. La squadra, insomma, si trova in una posizione stabile, né troppo in alto né in basso.

"La Maceratese concluderà il campionato a metà classifica". È l’opinione dell’ex biancorosso Adolfo Cichella che ha visto la partita contro il Teramo. La sconfitta con gli abruzzesi e le contemporanee vittorie di Termoli e UniPomezia hanno accorciato la classifica e adesso la squadra di Possanzini ha un vantaggio di 2 punti sui playout. "Ho visto le formazioni che adesso sono alle spalle della Maceratese e non sono al suo livello. I biancorossi possono infatti contare su bravi giocatori. E non dimentichiamo nemmeno che ha affrontato la capolista Teramo facendo anche bene. Alla fine il pareggio poteva starci anche se ritengo che gli ospiti non abbiano rubato nulla avendo messo qualcosa in più sul piatto della bilancia dopo i primi 5 minuti della ripresa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

