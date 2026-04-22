La macchina del consenso di ' casa Esposito' tra ricatti incarichi a professionisti e nomine degli scrutatori

Un sistema di corruzione coinvolge esponenti del Comune e della Provincia di Caserta, con il presunto coinvolgimento dell’ex assessore comunale Biagio Esposito e della figlia Dora, anch’ella consigliera comunale nei precedenti mandati. Secondo le indagini, il sistema si basava su ricatti, incarichi a professionisti e nomine di scrutatori, con l’obiettivo di controllare diverse decisioni amministrative. La figlia dell’ex assessore non è formalmente indagata.

Un “sistema generalizzato di corruttela” tra esponenti del Comune di Caserta e della Provincia realizzato con “l’intermediazione" dell’ex assessore comunale Biagio Esposito e della figlia Dora (non indagata formalmente), pure lei consigliera comunale nei due mandati dell’ex sindaco Carlo Marino e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Nomine, prossimi i rinnovi per 842 incarichi in 155 società del MefCon le assemblee di bilancio dei prossimi mesi, saranno rinnovati 214 organi sociali, di cui 118 consigli d’amministrazione e 96 collegi sindacali,... Nomine Mef, record rinnovi con 842 incarichi in 155 società: i big in scadenza(Adnkronos) – Con le assemblee di bilancio dei prossimi mesi, saranno rinnovati 214 organi sociali, di cui 118 Consigli d’amministrazione e 96...