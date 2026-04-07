Nomine prossimi i rinnovi per 842 incarichi in 155 società del Mef

Nelle prossime settimane, si terranno le assemblee di bilancio di diverse società controllate dal ministero dell’Economia e delle finanze. Durante questi incontri, saranno rinnovati 214 organi sociali, tra consigli d’amministrazione e collegi sindacali, coinvolgendo complessivamente 842 persone. Gli incarichi interessano 155 società appartenenti al settore pubblico, con numeri che riflettono il processo di aggiornamento e rinnovo delle cariche.

Con le assemblee di bilancio dei prossimi mesi, saranno rinnovati 214 organi sociali, di cui 118 consigli d’amministrazione e 96 collegi sindacali, per un totale di 842 persone, in 155 società del ministero dell’Economia e delle finanze. L’ha rilevato l’analisi del Centro Studi CoMar, presieduto da Massimo Rossi, sul governo di tutte le partecipate dello Stato. Il 2026 è particolarmente significativo, perché si concludono i mandati triennali di molte società tra le maggiori in assoluto, dalle quotate Banca Mps, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Terna fino a Amco, Consap, Equitalia Giustizia, Infratel, Ipzs, PagoPa, Ram, Rfi, Trenitalia e Sogesid. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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