La macabra scoperta Trovato morto dopo un mese Confessa l’amico del 20enne

È stata trovata morta una giovane donna, a distanza di circa un mese dal suo decesso. Un amico del ventenne coinvolto nella vicenda ha confessato alcuni dettagli relativi alla sua morte. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona, che si sono ritrovati a discutere degli sviluppi della vicenda. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

C’è un dettaglio che angoscia, in questa storia: mentre i compaesani di Vincenzo ‘Vinz’ Iannitti, 20 anni, gridavano il suo nome nelle strade di San Castrese, mentre sua madre Rossella Ozzola implorava, davanti alle telecamere di ‘Chi l’ha visto?’, per avere notizie del figlio scomparso, l’unico che sapeva era Viktor Ion Uratoriu, il suo migliore amico. E non ha detto nulla. Anzi ha mentito, ha depistato, dopo essersi lordato le mani di sangue. È il pomeriggio del 18 marzo quando Vincenzo esce di casa, nella frazione di San Castrese, comune di Sessa Aurunca (Caserta). Quello che accade nelle ore successive lo ricostruisce la confessione di...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La macabra scoperta. Trovato morto dopo un mese. Confessa l’amico del 20enne Notizie correlate Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone»Ha confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Leggi anche: Caserta, trovato morto il 20enne scomparso un mese fa: la confessione dell’amico Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La macabra scoperta. Trovato morto dopo un mese. Confessa l’amico del 20enne; Muggia, viveva in casa con il cadavere della madre da almeno due anni: 57enne denunciata; Trovato morto Vincenzo Iannitti, confessa amico 19enne: L'ho accoltellato e gettato dal terrazzo; Trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti, il giovane sparito nel nulla da un mese. La macabra scoperta. Trovato morto dopo un mese. Confessa l’amico del 20enneL’ansia e le ricerche, il corpo di Vincenzo era nascosto nel ripostiglio di un locale. Il coetaneo fermato nella notte, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. quotidiano.net Auto emerge da un lago, la macabra scoperta: C’è un cadavere dentroLe forze dell'ordine hanno trovato il cadavere di un uomo all'interno di un'auto emersa da un laghetto nel Milanese. newsmondo.it Scoperta che riscrive la storia: trovato in #Egitto, dentro una #mummia, un #papiro dell' #Iliade #archeologia x.com Scoperta che riscrive la storia: trovato in #Egitto, dentro una #mummia, un #papiro dell'#Iliade #archeologia facebook