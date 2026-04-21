Caserta trovato morto il 20enne scomparso un mese fa | la confessione dell’amico

A circa un mese dalla sua scomparsa, il corpo di un giovane è stato ritrovato in una cantina di San Castrese, in provincia di Caserta. La polizia ha avviato un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere, dopo che un amico della vittima ha confessato di essere coinvolto nella vicenda. Sul luogo sono intervenuti gli agenti, che hanno recuperato il corpo e avviato le verifiche del caso.

Il corpo di Vincenzo Iannitti rinvenuto in una cantina a San Castrese. La Procura indaga per omicidio e occultamento di cadavere Lo avrebbeucciso con due coltellateaCaserta, per poi gettare il corpo dal terrazzo nel cortile interno, ricoprendolo con materiali vari per nasconderlo. Questa la confessione di un 19enne dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Vincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, di cui si erano perse le tracce lo scorso 18 marzo. Il corpo del giovane è stato scoperto ieri sera in un locale interrato di un’abitazione in corso di ristrutturazione nella frazione di San Castrese, non distante da piazza Centrale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caserta, trovato morto il 20enne scomparso un mese fa: la confessione dell’amico News - Vincenzo Iannitti trovato morto dopo un mese. La confessione shock dell’amico 21/4/2026 Notizie correlate Caserta, trovato morto 20enne scomparso: amico 19enne ha confessato l’omicidioÈ stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone»Ha confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma; Trovato morto ventenne scomparso nel Casertano, un sospettato portato in caserma; Caserta, trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti: avvolto in una busta e sepolto da pietre; Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettato. Caserta, trovato morto il 20enne scomparso: fermato un 19enne, confessa l’omicidioTragico epilogo a Sessa Aurunca per la scomparsa di Vincenzo Ianniti, il 20enne di cui non si avevano più notizie da oltre un mese. Il corpo del giovane è stato rinvenuto in un locale interrato di ... agro24.it Caserta, trovato morto 20enne scomparso: amico 19enne ha confessato l’omicidioÈ stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo. Il corpo è stato ... lapresse.it Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. La scoperta in provincia di Caserta. Ilmattino.it facebook Caserta, trovato il corpo del 20enne Vincenzo Iannitti: era scomparso un mese fa #caserta x.com