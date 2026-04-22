La stagione della Lazio si caratterizza per una serie di difficoltà evidenti, con un caos interno che coinvolge molti aspetti della squadra. Nonostante le tensioni e le problematiche, la classifica si mantiene sorprendentemente buona, grazie anche al lavoro del tecnico che cerca di gestire la situazione. La squadra ha subito diversi cambiamenti e sfide, ma fino ad ora riesce a mantenere una posizione di rilievo nel campionato.

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© Calcionews24.com - La Lazio naviga nel caos ma non affonda: identità, lavoro e una classifica che sorprende

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