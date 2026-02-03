L’Udinese vince 1-0 contro la Roma e la mette al quarto posto in classifica. La partita si decide nel secondo tempo, quando Ekkelenkamp segna con un colpo di testa su punizione deviata da Malen. La Roma subisce un’altra sconfitta e si allontana dalle prime posizioni della Serie A.

L’Udinese ha sorpreso la Roma con un 1-0 che scuote la classifica di Serie A. Il gol decisivo è arrivato al 49’ del secondo tempo, quando il centrocampista olandese Ekkelenkamp ha insaccato il pallone dopo una punizione deviata da Malen, superando il portiere romanista Svilar. La vittoria, ottenuta sul campo del Bluenergy Stadium, ha messo in crisi la corsa dei giallorossi verso le posizioni che garantiscono l’accesso all’Europa. La Roma, che aveva l’obiettivo di riprendere la Juventus nel quadro delle qualificazioni europee, ha perso terreno proprio nel momento in cui doveva rafforzare la propria posizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udinese sorprende la Roma con un gol nel primo tempo, che scivola al quarto posto in classifica.

Approfondimenti su Udinese Roma

La Roma chiude il 2025 con una vittoria convincente contro il Genoa, battuto 3-1 nel primo tempo.

L’Udinese batte la Roma 1-0 grazie a un gol su deviazione che sorprende tutti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

ROMA - UDINESE 2-0 | ODDIOOOOO!! QUESTA ROMA NON SI FERMA PIù! PRIMI IN CLASSIFICA! SI PUO SOGNARE!!

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: ? SORPRESA Dybala: è in panchina per Panathinaikos-Roma! Cosa filtra per l’Udinese; Allegri: Saelemaekers? Adesso decido. Leao dolorino, e per la Champions bisogna stare zitti; Allegri lascia fuori un big contro la Roma? La mossa di formazione a sorpresa dell'allenatore del Milan; Roma, c’è l’Udinese. Gasp ritrova Malen e Vaz e arriva Zaragoza.

Una bella Udinese supera di misura la Roma: Runjaic sorprende GaspPasso falso dei giallorossi sconfitti 1-0 dall’Udinese. Una punizione di Ekkelenkamp deviata da Malen condanna la squadra di Gasperini, che perde terreno su Napoli e Juventus ... msn.com

Udinese-Roma 1-0, gol e highlights: la decide una punizione di EkkelenkampLa squadra di Gasperini non riesce a rispondere a Napoli e Juventus e cade a Udine battuta 1-0 dall’Udinese. Match poco brillante da parte dei giallorossi che subiscono la fisicità della squadra di Ru ... sport.sky.it

20 gennaio 1985 Udinese-Milan Nei rossoneri si fa male Battistini e tutto lascia immaginare che sarà Cimmino il suo sostituto. Ma Liedholm sorprende tutti e dice ad un ragazzino 16enne di prepararsi. Quel ragazzino, con la maglia numero 14, è alla prima co - facebook.com facebook