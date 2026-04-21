Comunicato Stampa | I NUMERI DEL ROAD-TOUR ASI TORINO-PALERMO CON BIO-BENZINA

Dopo cinque giorni, sette tappe e circa 1.950 chilometri percorsi da nord a sud, si è concluso il road-tour organizzato dall'ASI. La manifestazione ha visto protagonisti una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 alimentata esclusivamente a bio-benzina. L'evento ha attraversato diverse regioni italiane, coinvolgendo diverse località lungo il percorso. La conclusione della lunga trasferta è stata annunciata al termine dell'ultima tappa.

Dopo 5 giorni, 7 tappe e 1.950 chilometri percorsi attraversando l'Italia da nord a sud, si è concluso il road-tour affrontato dall'ASI con una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 alimentata esclusivamente a bio-benzina. Partita da Torino giovedì 16 aprile, è arrivata nel pomeriggio di lunedì 20 al Museo dei Motori dell'Università di Palermo (dove rimarrà esposta fino al 12 maggio) portando a termine con successo la parte inaugurale del test-drive di 10.000 chilometri ideato per valutare gli eventuali effetti della bio-benzina sui vari organi di propulsione. In tutto sono stati utilizzati circa 320 litri di bio-benzina Sustain Classic 80 prodotta dalla inglese Coryton Advanced Fuels, partner del programma ASI Net-Zero Classic sin dal 2023.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: I NUMERI DEL ROAD-TOUR ASI TORINO-PALERMO CON BIO-BENZINA Notizie correlate Comunicato Stampa: DA TORINO A PALERMO CON UN'AUTO STORICA A BIO-BENZINA: PARTITA LA SFIDA DELL'ASIUna Lancia Flaminia GT Touring del 1967 è la protagonista del road-tour Torino-Palermo con il quale l'Automotoclub Storico Italiano inaugura il... Comunicato Stampa: LA COLLEZIONE ASI BERTONE RITORNA A TORINO, NUOVA ESPOSIZIONE ALL'HERITAGE HUBMartedì 31 marzo, presso lo Stellantis Heritage Hub di Torino, si è svolta l'inaugurazione del nuovo allestimento che accoglie la Collezione ASI... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Comunicato stampa indice prezzi al consumo della città di Napoli; Comunicato stampa: Francavilla Fontana, la stagione di prosa 2025/26 chiude e conferma i numeri in crescita; Precisazioni al comunicato stampa del 16/4/2026; STAMPA - Vinitaly 2026 - regione campania. Comunicato Stampa: I NUMERI DEL ROAD-TOUR ASI TORINO-PALERMO CON BIO-BENZINADopo 5 giorni, 7 tappe e 1.950 chilometri percorsi attraversando l'Italia da nord a sud, si è concluso il road-tour affrontato dall'ASI con una ... iltempo.it Nati con la camicia di jeans APS. U2 · Beautiful Day. ANCHE NCJ ALLA MARATHON RIMINI Comunicato stampa del nostro Davide (mezza maratona 21km). “Molto contento della prestazione, anche se il mio intento era di scendere sotto le tue ore ! Ho miglior - facebook.com facebook