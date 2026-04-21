Comunicato Stampa | I NUMERI DEL ROAD-TOUR ASI TORINO-PALERMO CON BIO-BENZINA

Da iltempo.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque giorni, sette tappe e circa 1.950 chilometri percorsi da nord a sud, si è concluso il road-tour organizzato dall'ASI. La manifestazione ha visto protagonisti una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 alimentata esclusivamente a bio-benzina. L'evento ha attraversato diverse regioni italiane, coinvolgendo diverse località lungo il percorso. La conclusione della lunga trasferta è stata annunciata al termine dell'ultima tappa.

Dopo 5 giorni, 7 tappe e 1.950 chilometri percorsi attraversando l'Italia da nord a sud, si è concluso il road-tour affrontato dall'ASI con una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 alimentata esclusivamente a bio-benzina. Partita da Torino giovedì 16 aprile, è arrivata nel pomeriggio di lunedì 20 al Museo dei Motori dell'Università di Palermo (dove rimarrà esposta fino al 12 maggio) portando a termine con successo la parte inaugurale del test-drive di 10.000 chilometri ideato per valutare gli eventuali effetti della bio-benzina sui vari organi di propulsione. In tutto sono stati utilizzati circa 320 litri di bio-benzina Sustain Classic 80 prodotta dalla inglese Coryton Advanced Fuels, partner del programma ASI Net-Zero Classic sin dal 2023.🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa i numeri del road tour asi torino palermo con bio benzina
© Iltempo.it - Comunicato Stampa: I NUMERI DEL ROAD-TOUR ASI TORINO-PALERMO CON BIO-BENZINA

Notizie correlate

Comunicato Stampa: DA TORINO A PALERMO CON UN'AUTO STORICA A BIO-BENZINA: PARTITA LA SFIDA DELL'ASIUna Lancia Flaminia GT Touring del 1967 è la protagonista del road-tour Torino-Palermo con il quale l'Automotoclub Storico Italiano inaugura il...

Comunicato Stampa: LA COLLEZIONE ASI BERTONE RITORNA A TORINO, NUOVA ESPOSIZIONE ALL'HERITAGE HUBMartedì 31 marzo, presso lo Stellantis Heritage Hub di Torino, si è svolta l'inaugurazione del nuovo allestimento che accoglie la Collezione ASI...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Comunicato stampa indice prezzi al consumo della città di Napoli; Comunicato stampa: Francavilla Fontana, la stagione di prosa 2025/26 chiude e conferma i numeri in crescita; Precisazioni al comunicato stampa del 16/4/2026; STAMPA - Vinitaly 2026 - regione campania.

comunicato stampa comunicato stampa i numeriComunicato Stampa: I NUMERI DEL ROAD-TOUR ASI TORINO-PALERMO CON BIO-BENZINADopo 5 giorni, 7 tappe e 1.950 chilometri percorsi attraversando l'Italia da nord a sud, si è concluso il road-tour affrontato dall'ASI con una ... iltempo.it

Trova facilmente notizie e video collegati.