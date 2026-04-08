Comunicato Stampa | L' ALFA ROMEO IN AVIAZIONE | UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMO

Da iltempo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 aprile il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo ospiterà un evento dedicato al motorismo storico, con un focus speciale sull’Alfa Romeo. La mostra si inserisce tra le iniziative del sistema museale e mira a valorizzare il ruolo delle automobili d’epoca nel panorama culturale e tecnico. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce nelle attività di promozione del patrimonio automobilistico.

Il prossimo 10 aprile il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell'Università degli Studi di Palermo ospita una manifestazione di alto profilo istituzionale e culturale interamente dedicata al motorismo storico. L'iniziativa si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione dell'Automotoclub Storico Italiano. La manifestazione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e importanti realtà museali, tra cui il Museo Storico Alfa Romeo, il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, il 37° Stormo dell'Aeronautica Militare di Trapani-Birgi insieme all'82° Centro SAR del 15° stormo A. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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