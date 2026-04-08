Comunicato Stampa | L' ALFA ROMEO IN AVIAZIONE | UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMO

Il 10 aprile il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo ospiterà un evento dedicato al motorismo storico, con un focus speciale sull’Alfa Romeo. La mostra si inserisce tra le iniziative del sistema museale e mira a valorizzare il ruolo delle automobili d’epoca nel panorama culturale e tecnico. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce nelle attività di promozione del patrimonio automobilistico.

Il prossimo 10 aprile il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell'Università degli Studi di Palermo ospita una manifestazione di alto profilo istituzionale e culturale interamente dedicata al motorismo storico. L'iniziativa si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione dell'Automotoclub Storico Italiano. La manifestazione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e importanti realtà museali, tra cui il Museo Storico Alfa Romeo, il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, il 37° Stormo dell'Aeronautica Militare di Trapani-Birgi insieme all'82° Centro SAR del 15° stormo A. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: L'ALFA ROMEO IN AVIAZIONE: UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMO Alfa Romeo celebra 75 anni di vicinanza all’Arma dei CarabinieriSi è appena concluso l’avvincente “Arma 1814 Ski Challenge”, la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell’Arma dei... Leggi anche: L’Alfa Romeo celebra i 75 anni di vicinanza all’Arma dei Carabinieri Argomenti più discussi: Video album | Corporate; In 24 ore questo SUV ha venduto quasi quanto Alfa Romeo in tutto il 2025; Immagini comunicati stampa; Corso di guida esclusivo presso il leggendario circuito di prova di Balocco – Iscriviti ora!. Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di febbraio Per approfondire: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.04.denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-febbraio.html - facebook.com facebook COMUNICATO STAMPA - Ancora un naufragio nel Mediterraneo: l'appello di Sant'Egidio ad Italia e Europa per intensificare i salvataggi in mare x.com