La Juventus si prepara per il posticipo di campionato di domenica sera contro il Milan a San Siro. La squadra ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti e sta concentrando le proprie energie sulla sfida imminente. Tra i temi principali della vigilia ci sono le novità relative a Yildiz, il centrocampista turco che potrebbe essere coinvolto nella partita.

La Juve sarà impegnata domenica sera nel posticipo di campionato a San Siro contro i rossoneri dell’ex Allegri La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti e ha iniziato a preparare il big match di domenica prossima a San Siro con il Milan. Luciano Spalletti e Kenan Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri arrivano alla sfida contro il ‘Diavolo’ dell’ex Allegri dopo tre vittorie consecutive in campionato, che hanno permesso a Locatelli e compagni di allungare al quarto posto su Como e Roma. L’obiettivo Champions adesso è più vicino per la Juve, che in caso di successo al ‘Meazza’ potrebbe scalare un’ulteriore posizione agganciando proprio il Milan in classifica.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juventus mette nel mirino il Milan: le novità su Yildiz

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