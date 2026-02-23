Roma la legge del terzo posto | Gasperini scavalca le paure e mette la Juventus nel mirino

Gian Piero Gasperini guida la Roma a una vittoria netta contro la Cremonese, con un punteggio di 3-0, grazie a una strategia offensiva e a una determinazione crescente. La squadra mostra una maggiore sicurezza in campo, superando le paure e mettendo pressione sulla Juventus. Questa performance permette ai giallorossi di raggiungere il Napoli nella classifica, rafforzando la loro posizione in zona Champions. La sfida continua con obiettivi ancora più ambiziosi.

La Roma di Gian Piero Gasperini non si limita a vincere, ma lancia un segnale di ferocia agonistica al campionato, travolgendo la Cremonese per 3-0 e agganciando il Napoli sul terzo gradino del podio. In una ventitreesima giornata segnata dai passi falsi delle dirette concorrenti, i giallorossi capitalizzano il turno casalingo grazie alle reti di Cristante, Ndicka e Pisilli, portandosi a +4 sulla Juventus proprio alla vigilia dello scontro diretto. La maturità tattica espressa all’Olimpico trasforma la rincorsa Champions in una dichiarazione di intenti: la compagine capitolina ha smesso di temere il traguardo, decidendo di andarselo a prendere con la forza dei nervi e dei centimetri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

