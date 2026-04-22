La guerra in Iran rallenta anche la crescita a Milano e in Lombardia

Il conflitto in Medio Oriente ha portato a una revisione delle previsioni di crescita economica in Lombardia e a Milano. Secondo gli ultimi dati, nel 2026 il prodotto interno lordo regionale dovrebbe aumentare dello 0,6 per cento, rispetto al precedente +1,0 per cento stimato a inizio anno. La guerra ha così influenzato le aspettative di sviluppo economico in queste aree.

Rallenta le prospettive di crescita in Lombardia (e a Milano) il conflitto in Medio Oriente. Nel 2026 il Pil regionale dovrebbe crescere dello 0,6%, in calo rispetto al +1,0% stimato a gennaio. È quanto emerge dal nuovo booklet economia del Centro Studi di Assolombarda.La revisione al ribasso si.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA

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