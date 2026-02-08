La Juventus ha rinnovato il contratto di Yildiz fino al 2030. Il giocatore turco resterà in bianconero per diversi anni, ma il rinnovo avrà un impatto sui conti del club. La società dovrà gestire il peso di questa operazione sul bilancio, anche considerando i costi legati al nuovo accordo. È un investimento importante, che potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato e la strategia finanziaria della Juventus.

che si è legata al club bianconero fino al 2030. La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 30 giugno 2030, un’operazione che blinda il talento turco classe 2005 e lo pone al centro della visione societaria. Durante la conferenza stampa, il numero 10 ha espresso la sua gratitudine: «Ringrazio John Elkann, Damien Comolli e tutta la dirigenza, il mister, i compagni e i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il contratto con la Juventus, che per me è come una famiglia. Sono molto sicuro che faremo belle cose insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz, l’impatto sui conti della Juve: quanto pesa a bilancio il rinnovo della stella turca

La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Kenan Yildiz.

La Juventus si prepara a ufficializzare il rinnovo di contratto di Yildiz.

Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030; Yildiz rinnova con la Juventus, ufficiale il prolungamento del contratto: c'è l'annuncio, quanto guadagna e la nuova scadenza; Juve, Yildiz firma il rinnovo: durata del contratto e cifre dello stipendio; Yildiz-Juve, è rinnovo: ecco le cifre. E in conferenza con Spalletti ci sono anche Kenan e Comolli!

Kenan Yildiz è il Calciatore del Mese di gennaio per l’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Il riconoscimento, attribuito tramite il voto dei colleghi di Serie A, premia il rendimento e l’impatto del talento bianconero nelle ultime settimane. facebook