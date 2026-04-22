La guardia di finanza sequestra 62mila prodotti contraffatti in un deposito di Misterbianco

Nella giornata di oggi, le forze della guardia di finanza hanno intercettato e sequestrato più di 62 mila prodotti contraffatti in un deposito situato a Misterbianco. L'operazione rientra in un’attività di controllo volta a contrastare il commercio di merce irregolare. I beni sequestrati sono stati trovati durante un intervento di routine, che ha portato alla scoperta di una vasta quantità di prodotti non conformi alla normativa vigente.

I finanzieri della compagnia pronto impiego del comando provinciale di Catania hanno eseguito il sequestro di oltre 62 mila prodotti irregolari. In particolare l’intervento delle fiamme gialle ha riguardato un deposito che si trova nel comune di Misterbianco e riconducibile a una ditta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate ‘Labubu’ contraffatti: la Guardia di Finanza ne sequestra trecentoNell’ambito delle attività di controllo del territorio dedicate alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori, il Comando Provinciale... Napoli, Guardia di Finanza sequestra oltre 500mila articoli contraffatti per CarnevaleLa Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in svariati negozi e magazzini del capoluogo campano e di altri centri della provincia oltre 500mila... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La guardia di finanza sequestra 62mila prodotti contraffatti in un deposito di Misterbianco; Il un deposito di Misterbianco lo smercio degli accessori di lusso, la Guardia di Finanza sequestra 62mila prodotti; Catania, la Guardia di Finanza sequestra oltre 62 mila prodotti contraffatti; Colpi in ville con torture: rapinatori e sciamano scelgono il rito abbreviato. Guardia di Finanza Catania: sequestrati 62.000 articoli contraffatti in un deposito a MisterbiancoMaxi sequestro della Guardia di Finanza a Misterbianco: sigilli a oltre 62.000 prodotti contraffatti destinati ai bambini. I Baschi verdi hanno scoperto un deposito colmo di giocattoli e accessori d ... cataniaoggi.it Il un deposito di Misterbianco lo smercio degli accessori di lusso, la Guardia di Finanza sequestra 62mila prodottiNell’ambito dei controlli sul territorio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato in questi giorni le attività di contrasto alla vendita di merce contraffatta, culm ... lasicilia.it MAXI SEQUESTRO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI A MISTERBIANCO: OLTRE 62MILA ARTICOLI ILLEGALI BLOCCATI DALLA GUARDIA DI FINANZA Colpo al mercato del falso nel Catanese. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ca - facebook.com facebook