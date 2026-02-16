Napoli Guardia di Finanza sequestra oltre 500mila articoli contraffatti per Carnevale

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 500.000 articoli contraffatti destinati al Carnevale, perché erano venduti senza etichette di sicurezza e potevano mettere a rischio la salute dei clienti. Durante i controlli, i militari hanno scoperto merce falsificata in diversi negozi e magazzini della città e delle zone limitrofe, tra cui maschere, costumi e decorazioni. La merce, priva di certificazioni e spesso dannosa, era pronta per essere distribuita ai festeggianti del Carnevale.

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in svariati negozi e magazzini del capoluogo campano e di altri centri della provincia oltre 500mila articoli non sicuri, privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti, che sarebbero stati immessi sul mercato in occasione del Carnevale. Tra i prodotti posti sotto sequestro ci sono soprattutto maschere, guanti, decorazioni e stelle filanti, oltre che altri gadget destinati ai bambini. Le Fiamme Gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio locale per violazioni al Codice del Consumo: le sanzioni amministrative previste arrivano fino a 30mila euro.