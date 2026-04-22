La Guardia Agroforestale Italiana conferisce il premio Aquila d' oro all' irpino Salvatore Pignataro

Un importante riconoscimento nazionale per l’impegno nella pregressa attività formativa a favore dei volontari delle associazioni per la tutela ambientale riconosciute a livello nazionale e il sostegno alle politiche ambientali è stato conferito all’irpino Dott. Salvatore Pignataro dalla sede.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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