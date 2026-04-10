Verso le elezioni Donati | Se sarò eletto la delega alla Giostra del Saracino resterà al sindaco

A pochi giorni dalle elezioni comunali, Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo per la Coalizione Civica, ha dichiarato che, in caso di vittoria, la delega alla Giostra del Saracino resterà al sindaco. Nei giorni scorsi ha incontrato i rettori dei quattro quartieri coinvolti nella manifestazione, un'occasione per discutere sulla gestione attuale e sulle possibili prospettive future dell'evento tradizionale della città.

Nei giorni scorsi Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo per la Coalizione Civica, ha incontrato i rettori dei quattro quartieri della Giostra del Saracino: un’occasione per fare il punto sul presente e condividere prospettive e proposte per il futuro di una manifestazione simbolo della città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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