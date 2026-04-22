Oggi si celebra la Giornata della Terra, conosciuta anche come Earth Day. La ricorrenza è stata creata da un pubblicitario statunitense che ha usato due parole, “Earth Day”, per promuovere la consapevolezza ambientale. La denominazione non deriva da incontri di attivisti o da iniziative politiche ufficiali, ma nasce da questa scelta di un singolo individuo.

Oggi si celebra la Giornata della Terra, ovvero l’Earth Day. Il nome “Earth Day” non è nato da un’assemblea di attivisti né dall’ispirazione di un senatore. Lo ha coniato Julian Koenig, uno dei copywriter più celebri di Madison Avenue, cuore pulsante della meravigliosa serie Mad Men, lo stesso che aveva convinto l’America a comprare la Volkswagen con due sole parole: “Think Small.” Era il 1969, e il suo contributo avrebbe trasformato una manifestazione ambientalista in un fenomeno globale. L’idea originale apparteneva al senatore democratico del Wisconsin Gaylord Nelson, che nel 1969 aveva deciso di portare nelle piazze americane l’energia delle proteste studentesche contro la guerra in Vietnam, stavolta in difesa dell’ambiente.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La Giornata della Terra? L’ha inventata un “Mad Man” con due parole che hanno cambiato tutto

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