Notizia storica | Rai e Mediaset hanno fatto pace grazie a Carlo Conti ecco il gesto che ha cambiato tutto

Negli ultimi mesi, Rai e Mediaset sembravano ai ferri corti. Le frecciatine si sprecavano, e si parlava di controprogrammazioni aggressive. Poi, all’improvviso, è arrivato il gesto di Carlo Conti che ha cambiato tutto. Le due emittenti hanno deciso di mettere da parte le tensioni e tornare a collaborare. Un passo importante, che potrebbe segnare una svolta nel rapporto tra le due realtà televisive.

Negli ultimi mesi l'aria tra Rai e Mediaset sembrava tutt'altro che distesa. Frecciatine incrociate, ipotesi di controprogrammazioni aggressive e vecchie ruggini mai del tutto sopite avevano fatto pensare a uno scontro frontale in vista del Festival di Sanremo. E invece, a sorpresa, qualcosa si è mosso in direzione opposta. Un gesto simbolico, ma tutt'altro che casuale, avrebbe contribuito a raffreddare le tensioni e a ristabilire un equilibrio tra i due colossi televisivi. Al centro di tutto, ancora una volta, Carlo Conti. L'accordo tra Carlo Conti e Pier Silvio Berlusconi sancisce la pace tra Rai e Mediaset: ecco di cosa si tratta.

Durante Sanremo 2026, Carlo Conti ha dimostrato un lato inatteso, riservando un gesto di cortesia ai cantanti esclusi dalla gara.

