Le sorelle Boulanger | raccontare due donne che hanno cambiato la storia della musica

Le sorelle Nadia e Lili Boulanger sono due figure di spicco nel mondo della musica, conosciute per il loro talento e la loro influenza. La loro storia unisce musica, danza, parole e immagini, offrendo uno sguardo sulla vita e l’eredità artistica di due compositrici che hanno sfidato i pregiudizi del loro tempo. La narrazione si concentra sui loro successi e sul ruolo che hanno avuto nel panorama musicale.

Un intreccio di musica, danza, parole e immagini per raccontare la storia, il talento e l’eredità artistica di Nadia e Lili Boulanger, due sorelle, due compositrici, due figure straordinarie in un mondo musicale a lungo dominato dagli uomini.È “Le sorelle Boulanger”, lo spettacolo musicale per orchestra sinfonica commissionato e prodotto dalla Fondazione Arturo Toscanini, in scena mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 20.30 al CPM Toscanini. Ambientato nella Parigi dei primi del Novecento, lo spettacolo ripercorre le vite parallele e divergenti delle due sorelle: Nadia, che nel 1908 sfiora il prestigioso Prix de Rome, e Lili, che nel 1913 lo vince, prima donna nella storia a riuscirci. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

