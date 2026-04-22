Oggi, mercoledì 22 aprile, si disputa la Freccia Vallone 2026, che rappresenta il secondo evento del Trittico delle Ardenne. La corsa, che si svolge in Belgio, non sarà trasmessa in diretta sulla RAI, come invece avviene per altre manifestazioni sportive. Per seguire la competizione gli appassionati italiani dovranno ricorrere a canali a pagamento o piattaforme di streaming dedicate.

Oggi, mercoledì 22 aprile, la Freccia Vallone 2026 torna protagonista nel calendario internazionale come secondo atto del Trittico delle Ardenne, ma per gli appassionati italiani arriva una conferma poco gradita: la corsa non sarà visibile in chiaro sulla RAI. La domanda che molti si pongono — se la prova si vedrà oggi sulla TV pubblica — ha dunque risposta negativa. Esattamente come già accaduto con il Giro delle Fiandre e con l’ Amstel Gold Race, anche in questa occasione la RAI non trasmetterà l’evento. Una scelta legata alla mancata acquisizione dei diritti televisivi, che prosegue un trend già evidenziato nelle scorse settimane e che continua a suscitare malumori tra gli appassionati di ciclismo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Freccia Vallone si vedrà sulla RAI oggi? Orario, canale, streaming

Notizie correlate

La Parigi-Roubaix si vedrà in tv sulla RAI oggi? Orario, cambio di canale, streamingÈ il grande giorno della Parigi-Roubaix 2026, la terza Classica Monumento della stagione, conosciuta come l’“Inferno del Nord”.

Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streamingLe emozioni di una vibrante Amstel Gold Race, gara vinta da Remco Evenepoel allo sprint, sono ormai in archivio.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Seixas cerca il colpo sul Mur de Huy, chi lo sfida? La guida completa; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy.

La Freccia Vallone si vedrà sulla RAI oggi? Orario, canale, streamingOggi, mercoledì 22 aprile, la Freccia Vallone 2026 torna protagonista nel calendario internazionale come secondo atto del Trittico delle Ardenne, ma per ... oasport.it

La Freccia Vallone 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Seixas favoritoScatta mercoledì 22 aprile la Freccia Vallone 2026 che vede assoluto protagonista il diciannovenne francese Paul Seixas ... fanpage.it

Freccia Vallone 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Paul Seixas vuole primeggiare sul Mur de Huy - x.com

Ecco la startlist definitiva della Freccia Vallone. - facebook.com facebook