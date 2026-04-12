Oggi si tiene la Parigi-Roubaix 2026, una delle principali corse ciclistiche del calendario internazionale, conosciuta anche come l’“Inferno del Nord”. La gara, che rappresenta la terza Classica Monumento della stagione, si svolge sulla distanza classica e coinvolge numerosi appassionati. Per seguire l’evento, la Rai trasmetterà la corsa in diretta televisiva, con orario e canali disponibili sul sito ufficiale della rete. È possibile anche seguire la gara tramite lo streaming online.

È il grande giorno della Parigi-Roubaix 2026, la terza Classica Monumento della stagione, conosciuta come l’“ Inferno del Nord ”. Dopo l’assenza del Giro delle Fiandre dai palinsesti della tv di Stato, torna l’attenzione sulla copertura RAI: la corsa sarà infatti trasmessa in diretta, con una programmazione chiara e articolata. La diretta televisiva inizierà su RaiSport HD alle ore 12:45 e proseguirà fino alle 14:45. A quel punto la trasmissione si sposterà su Rai 2 HD, dove si seguiranno le fasi decisive fino all’arrivo nel velodromo di Roubaix. Per chi preferisce lo streaming, la corsa sarà visibile fin dalle prime battute su Eurosport1 HD e sulle piattaforme Discovery+, HBO Max e DAZN.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Parigi-Roubaix si vedrà in tv sulla RAI oggi? Orario, cambio di canale, streaming

La Parigi-Roubaix 2026 si vedrà in tv sulla RAI in chiaro? Orari, programma, streamingGli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali...

Dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2026: orario, canale, streamingGli appassionati di ciclismo sono pronti a gustare l’affascinante spettacolo offerto da una delle gare più entusiasmanti dell’anno.