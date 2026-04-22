La Freccia Vallone 2026 oggi in TV percorso e dove vederla in diretta e streaming | Seixas favorito

Oggi in televisione si svolge la Freccia Vallone 2026, una classica di ciclismo che prende il via mercoledì 22 aprile. La corsa si svolge lungo un percorso di circa 200 chilometri e vede tra i favoriti il diciannovenne francese Paul Seixas. È possibile seguire la gara in diretta TV o tramite lo streaming online, con dettagli sui canali e le piattaforme disponibili forniti dagli organizzatori.

Scatta mercoledì 22 aprile la Freccia Vallone 2026 che vede assoluto protagonista il diciannovenne francese Paul Seixas. La gara si concluderà sul tradizionale Mur de Huy dopo 200km e 11 cotes. Diretta in streaming e in TV solo su Discovery+ e Eurosport2.🔗 Leggi su Fanpage.it

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