Freccia-Vallone 2026 | percorso favoriti e dove vederla

La Freccia-Vallone 2026 si svolge quest’anno per la novantesima volta, inserendosi nel calendario tra l’Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi, due gare di grande rilievo nel ciclismo europeo. La corsa si svolge in Belgio e rappresenta una delle prove più importanti del trittico delle Ardenne. La competizione vede protagonisti alcuni dei ciclisti più attesi della stagione, mentre gli appassionati possono seguire la gara in diretta in vari canali televisivi o online.

Il Trittico delle Ardenne, dopo l’Amstel Gold Race e prima della Liegi-Bastogne-Liegi, vive il suo momento più significativo con la Freccia-Vallone 2026, giunta alla sua novantesima edizione. Scopriamo il percorso e i possibili favoriti FRECCIA-VALLONE 2026: IL PERCORSO Sono 208,8 i km della Freccia-Vallone 2026, il cui percorso non si discosta troppo dalla tradizione, con il consolidato finale sul Mur de Huy. Si parte da Herstal con prima parte pianeggiante, caratterizzata da due piccole ascese, la Cote de Trassenster e la Cote des Forges. Dopo aver virato in direzione di Esneux, Ouffet e Modave, i corridori sono attesi dalla parte finale che si snoda attorno al circuito di Huy, che misura 37,2 km e va ripetuto tre volte.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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