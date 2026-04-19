Amstel Gold Race 2026 oggi in TV percorso e dove vederla in diretta e streaming | Evenepoel favorito

Oggi si corre l'Amstel Gold Race 2026, prima tappa del Trittico delle Ardenne, seguito dalla Freccia Vallone e dalla Liegi. La corsa è visibile in diretta televisiva e streaming, con il percorso che si snoda tra le colline dei Paesi Bassi e il Belgio. Tra i favoriti ci sono alcuni corridori di spicco, tra cui l’atleta che ha ottenuto i migliori risultati nelle ultime gare.

Oggi scatta l'Amstel Gold Race, che apre ufficialmente il Trittico delle Ardenne che proseguirà con la Freccia Vallone e si concluderà con la Liegi. Favorito numero uno è Evenepoel, diretta TV e in streaming solo su Eurosport e Discovery+.🔗 Leggi su Fanpage.it

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